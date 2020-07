Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud s'enflamme pour son dernier renfort !

Publié le 2 juillet 2020 à 17h45 par A.M.

En quête de deux nouveaux dirigeants, pour redessiner son organigramme, l'Olympique de Marseille tient enfin son directeur général. Jacques-Henri Eyraudvprésente ainsi Hugues Ouvrard.

Voilà plusieurs semaines que Jacques-Henri Eyraud a annoncé sa volonté de bouleverser son organigramme. Après le départ d'Andoni Zubizarreta, le président de l'OM a ainsi annoncé vouloir attirer un directeur du football et un directeur général, les fameux « head of football » et « head of business » comme les a décrits Jacques-Henri Eyraud. Et alors que la quête du premier bat son plein puisqu'il sera en charge de toute la stratégie sportive de l'OM, y compris du mercato, la recherche du second a pris fin. En effet, l'OM a officialisé la nomination d'Hugues Ouvrard au poste de Directeur général délégué. Passé par le club phocéen au début de sa carrière, le nouveau DG marseillais occupait des fonctions de cadre dirigeant chez Microsoft où il était Directeur Général de Xbox pour la France avant de s'engager à l'OM.

«Sa proximité historique avec l'univers du football sera certainement un grand atout»