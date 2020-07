Foot - Mercato - OM

Mercato - Officiel : L’OM annonce un grand renfort !

Publié le 2 juillet 2020 à 17h29 par La rédaction mis à jour le 2 juillet 2020 à 17h36

En pleine restructuration de l'organigramme olympien, Eyraud voulait un « head of football» et un « head of business ». Le président de l’OM a d'ailleurs trouvé son directeur général. Il s'agit de Hugues Ouvrard, passé chez SFR, Electronic Arts ou encore Microsoft.