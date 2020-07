Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Isaac Lihadji ne regrette pas d'avoir quitté l'OM !

Publié le 2 juillet 2020 à 20h00 par La rédaction

Annoncé depuis plusieurs semaines du côté de Lille, Isaac Lihadji a signé son premier contrat pro dans le club nordiste. L'occasion pour lui de dévoiler de grandes ambitions au LOSC.

Connu pour être très actif lors des marchés des transferts, Lille ne devrait pas déroger à la règle. Comme révélé en exclusivité sur le10sport.com le 30 mai dernier de nombreux départs sont à prévoir dont ceux de Gabriel et de Victor Osimhen qui devraient s’engager avec Naples. Selon nos informations ce deal se bouclera à un montant de plus de 100M€ qui va permettre à Lille de renouveler ses finances tout en renforçant son effectif. Du côté des arrivées, celle d'Isaac Lihadji vient d'être officialisée ce jeudi par le LOSC dans un communiqué : « Isaac Lihadji est Lillois ! Le jeune attaquant (18 ans), qui évoluait la saison dernière à l’Olympique de Marseille, franchit une étape dans sa carrière en rejoignant le LOSC, avec qui l’International U19 français vient de signer son premier contrat professionnel. » Le principal intéressé a d’ores et déjà affirmé ses ambitions avec le LOSC pour les années à venir :

« J’ambitionne d’intégrer le groupe »