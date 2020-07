Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L’avenir de cette piste à 15M€ influencé par… Osimhen ?

Publié le 2 juillet 2020 à 13h00 par La rédaction

Pisté par l’ASSE depuis quelques mois pour venir renforcer l’attaque des Verts, le buteur international colombien des Glasgow Rangers Alfredo Morelos est très courtisé sur le marché. Et son avenir pourrait être grandement influencé par un certain Victor Osimhen…

Claude Puel le piste depuis des mois. L’attaquant international colombien des Glasgow Rangers Alfredo Morelos, auteur de 29 buts et 10 passes décisives en 46 rencontres toutes compétitions confondues avec l’équipe de Steven Gerrard, serait très courtisé sur le marché des transferts. Si l’ASSE a apparemment activé la piste afin de venir renforcer l’attaque stéphanoise la saison prochaine, la Premier League et un certain Napoli seraient intéressés. Cependant, l’avenir du Colombien dépendrait grandement de celui du Lillois Victor Osimhen…

« L’arrivée d’Osimhen exclut celle d’un autre attaquant : Alfredo Morelos »