EXCLU - Mercato : Un ancien de l’ASSE vers Brest !

Publié le 2 juillet 2020 à 7h15 par La rédaction

A la recherche d’un latéral droit, Brest va se faire prêter l’ancien défenseur de l’ASSE, Ronaël Pierre-Gabriel.

Comme révélé par France Football , Brest songe à Ronaël Pierre-Gabriel. L’ancien défenseur de l’ASSE et l’AS Monaco évolue depuis un an à Mayence, en Bundesliga. Mais le latéral droit de 22 ans n’a pas réussi à faire son trou en Allemagne. Courtisé par Brest, qui se montre très active sur le marché des transferts, Pierre-Gabriel prend la direction de la Bretagne…

Un prêt pour Pierre-Gabriel

Selon nos informations, Ronaël Pierre-Gabriel est sur le point de se faire prêter à Brest pour la saison prochaine. Toutes les parties sont d’accord et le dossier devrait rapidement se boucler. Un retour en Ligue 1 pour Pierre-Gabriel, acheté pour un peu moins de 6 millions d’euros par Monaco puis Mayence, ces dernières années. A Brest, le joueur formé à l’ASSE va enfin pouvoir disposer du temps de jeu dont il a besoin et tenter se donner un nouvel élan à sa carrière.