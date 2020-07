Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Gabriel, Osimhen… Une opération XXL se profile !

Publié le 1 juillet 2020

Victor Osimhen s’est rendu à Naples afin de rencontrer les dirigeants du club italien. Les dirigeants du Napoli pourraient faire coup double puisqu’ils souhaitent également attirer Gabriel, sous contrat avec le LOSC.

Arrivé au LOSC lors du dernier mercato estival contre un chèque de 14M€, Victor Osimhen devrait quitter la France cet été. Auteur de 13 buts en Ligue 1 cette saison, l’attaquant de 21 ans a suscité l’intérêt de nombreux grands clubs européens. Plusieurs équipes de Premier League avaient coché son nom, mais l’international nigérian devrait s’engager avec le Napoli. Comme révélé en exclusivité par le 10Sport.com le 30 mai dernier, le club italien souhaite attirer Victor Osimhen, mais également Gabriel qui évolue également au LOSC. Ces dernières heures, ces deux dossiers ont pris une tournure décisive et pourraient être bouclés très prochainement.

Transfert quasiment bouclé pour Osimhen

Ce mardi, Victor Osimhen s’est rendu à Naples afin de tenter de finaliser son transfert. Sauf énorme retournement de situation, le joueur de 21 ans devrait quitter le LOSC et s’engager avec le club italien. Interrogé sur le transfert de son joueur, Osita Okolo s’est montré plutôt optimiste : « Quand pour l'accord avec Napoli ? Les impressions ont été très positives, il est certainement déjà très heureux qu'un club comme le bleu s'intéresse autant à Victor. La Serie A, étant un attaquant de Naples, serait toujours une étape importante pour un jeune footballeur comme lui (…) Je ne pense pas qu'il y aura de problème entre Naples et Lille. Je pense qu'ils trouveront bientôt un accord formel. Tout tourne désormais pour convaincre Victor à 100% du transfert. Voyons ce que la réunion de ce matin va apporter dans ce sens » a déclaré ce mercredi l’agent de Victor Osimhen dans un entretien à Radio Puonto Nuovo . Calciomercato.it indique que l’attaquant aurait rencontré ce mardi le directeur sportif du club Cristiano Giuntoli et l’entraîneur Gennaro Gattuso, et une rencontre avec le président Aurelio de Laurentiis était prévue ce mercredi à Capri.

80M€ pour Osimhen

L’affaire pourrait être bouclée prochainement, d’autant plus le joueur est d’accord pour quitter le LOSC. Comme annoncé par le 10Sport.com dès le 26 mai dernier, Victor Osimhen était ouvert à un départ notamment afin de rejoindre un club plus huppé. Le Napoli s’est donc présenté à lui. Selon les informations de Calciomercato.it , le club italien a tenté d’inclure l’opération Adam Ounas, qui connaît bien la Ligue 1 pour avoir évolué aux Girondins de Bordeaux, afin de faire baisser le prix d’Osimhen. Mais ni l’international algérien, ni le LOSC n’auraient été emballés par cette opération. Ainsi, les dirigeants napolitains se seraient résolus à répondre aux exigences du LOSC. Selon nos informations datant du 30 juin, le Napoli a formulé une offre de 80M€. Mais ce n’est pas tout puisque la formation italienne voudrait également mettre la main sur Gabriel

Gabriel pourrait rejoindre Osimhen