EXCLU - Mercato - LOSC : Naples offre 105 millions d’euros !

Publié le 30 juin 2020 à 17h45 par Alexis Bernard

Selon nos informations exclusives, Naples a transmis une offre de 105 millions d’euros pour le duo Victor Osimhen et Gabriel. L’opération est en très bonne voie.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com le 30 mai dernier, Naples tente un énorme coup du côté du LOSC. Le club italien cible en effet deux joueurs lillois, en la personne du défenseur Gabriel et de l’attaquant Victor Osimhen. Et les choses avancent dans le bon sens ces dernières heures… Comme nous l’avons écrit le 18 juin, Naples et Lille ont trouvé un accord pour le transfert de Gabriel à hauteur de 25 millions d’euros. Le Brésilien a donné son feu vert pour ce transfert. Dans le même temps, Naples a également transmis une offre XXL pour Victor Osimhen. D’après nos sources, le montant serait de 80 millions d’euros !

Si Osimhen dit oui...

Au total, Naples offre donc un montant de 105 millions d’euros au LOSC pour la paire Gabriel/Osimhen. Un véritable coup de tonnerre sur le marché des transferts. Et nos sources indiquent que le dossier est « quasiment bouclé ». Il faut toutefois que Victor Osimhen donne son accord. L’attaquant lillois serait par ailleurs à Naples, en ce moment même, avec ses représentants. Comme nous l’avons indiqué, il est fortement intéressé par le projet du Napoli et notamment par les perspectives de temps de jeu qu’il aura dans le sud de l’Italie. Selon nos informations, l’Inter Milan a également dégainé une très, très grosse offre pour lui. Mais avec 80 millions d’euros, le LOSC valide son départ. La balle est dans son camp pour que le deal aille au bout !