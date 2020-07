Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Boudjellal, Arabie saoudite... Nouvelle révélation de taille sur la vente du club !

Publié le 2 juillet 2020 à 11h45 par B.C.

Depuis l'annonce de Mourad Boudjellal vendredi concernant le projet de rachat de l'OM qu'il porte, plusieurs interrogations subsistent sur l'origine des fonds du Moyen-Orient évoqués par l'ancien président du RCT. Cependant, le prince Al-Walid Bin Talal ne serait pas à l'origine de ce projet.

Il y a quelques jours, Mourad Boudjellal lâchait une bombe en annonçant être porteur d'une offre pour le rachat de l'OM avec des fonds du Moyen-Orient. Depuis, les supporters phocéens se mettent à rêver de moyens illimités leur permettant de retrouver les sommets du football français et concurrencer ainsi le PSG. Cependant, plusieurs zones d'ombre planent au-dessus de ce projet, et notamment l'origine de ces fonds. Aux yeux de certains spécialistes, l'Arabie saoudite pourrait se cacher derrière, avec pour objectif de perturber les affaires du Qatar. Déjà cité il y a quelques mois concernant le rachat du club, le nom d'Al-Walid Bin Talal revient avec insistance dans cette affaire malgré les différents démentis sur le sujet.

Pas d'Al-Walid Bin Talal dans le projet Boudjellal