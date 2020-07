Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi en rajoute une couche sur un retour au Barça !

Publié le 3 juillet 2020 à 16h00 par T.M.

Actuellement entraîneur d’Al Sadd, Xavi est de plus en plus évoqué pour venir s’asseoir sur le banc du FC Barcelone. Un poste qui fait bel et bien rêver l’ancienne gloire du club catalan.

Avec les difficultés actuelles du FC Barcelone, Quique Setien serait plus que jamais sur un siège éjectable. Cet été, l’entraîneur du Barça pourrait prendre la porte et céder sa place à un autre. Alors que Le 10 Sport vous avait révélé la reprise des contacts avec Ronald Koeman, un nom fait encore plus rêver en Catalogne : Xavi. Si l’actuel entraîneur d’Al Sadd avait recalé Josep Maria Bartomeu en janvier dernier au moment de la succession d’Ernesto Valverde, cette fois pourrait donc être la bonne. L’ancien joueur du Barça pourrait ainsi faire son retour à la maison. Un rêve que Xavi entend bien réaliser.

« C’est un objectif »