Mercato - OM : Villas-Boas reçoit un premier message fort de sa nouvelle recrue !

Fraichement recruté libre par l’OM, Paye Gueye vient donc renforcer l’entrejeu d’André Villas-Boas. Et le jeune milieu de terrain franco-sénégalais s’est prononcé sur son positionnement et la concurrence qui lui fera face cette saison sous ses nouvelles couleurs.

Cette semaine, l’OM a officialisé un joli coup sur le marché des transferts puisque Pape Gueye (21 ans), qui était initialement parti pour rejoindre Watford, s’est finalement engagé avec le club phocéen après être arrivé au terme de son contrat avec Le Havre. Désormais, le jeune milieu de terrain va devoir faire son trou à l’OM et tenter d’obtenir rapidement une place de titulaire. Interrogé sur le site officiel du club, Gueye a d’ailleurs fait passer un message fort à Villas-Boas.

Gueye lance un appel du pied à AVB

L’ancien joueur du Havre se livre sur son meilleur positionnement, et espère pouvoir s’imposer malgré une concurrence importante à l’OM : « Je me sens à l'aise en sentinelle. L'année dernière, j'ai eu la chance d'évoluer aux trois postes au milieu, au Havre. Je peux jouer sentinelle ou relayeur (…) Je sais qu'il y aura du travail, mais j'ai choisi l'OM car ce sera un bon challenge avec de bons joueurs. Je vais progresser au quotidien, avec un coach comme Villas-Boa s », a indiqué Pape Gueye. Reste à savoir s’il parviendra à trouver sa place avec les présences de Morgan Sanson, Boubacar Kamara, Valentin Rongier, Kevin Strootman ou encore Maxime Lopez…

De la place dans l’entrejeu la saison prochaine ?

Justement, parmi les éléments cités précédemment, certains d’entre eux semblent bien partis pour quitter l’OM cet été : Boubacar Kamara est très courtisé, et comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité, Everton a notamment des vues sur le minot marseillais. Morgan Sanson se trouve dans une situation similaire, lui qui a d’ailleurs fait appel au célèbre agent Pini Zahavi pour lui trouver un point de chute en Premier League. Maxime Lopez, qui n’a plus qu’une année de contrat avec l’OM, semble également en instance de départ et devrait rapporter des liquidités plutôt que de partir libre en 2021. Et enfin, alors qu’il est considéré comme l’un des plus gros flops de l’ère McCourt (recruté pour 25M€, un salaire mensuel de 500 000€), Kevin Strootman ne devrait pas non plus être retenu par l’OM. Voilà qui pourrait donner le champ libre à Paye Gueye la saison prochaine…