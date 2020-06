Foot - Mercato - OM

EXCLU - Mercato - OM : Everton pense à Kamara !

Publié le 28 juin 2020 à 8h15 par Alexis Bernard

A la recherche d’un défenseur central, Everton aurait coché le nom de Boubacar Kamara. Le joyau de l’OM a la cote en Premier League.

Depuis plusieurs mois, Everton cherche un nouveau défenseur central. Et Carlo Ancelotti a rapidement identifié les profils susceptibles de venir cet été. A commencer par Gabriel, le pétillant défenseur du LOSC. Comme révélé par le10sport.com, Gabriel a longtemps été en très bonne place sur les tablettes du club anglais, mais Naples a pris une sérieuse avance. D’accord avec le LOSC sur le montant du transfert (25 millions d’euros et des bonus), l’écurie napolitaine est en train de se mettre d’accord avec Gabriel. Pour Everton, la piste s’éloigne clairement. Mais Carlo Ancelotti a déjà une autre idée : Boubacar Kamara.

Liverpool regarde aussi Kamara

Selon nos informations, Boubacar Kamara ferait partie de la short-list d’Everton pour le mercato estival. Après avoir crevé l’écran avec l’OM, Kamara dispose d’une superbe cote sur le marché européen, et notamment en Angleterre. Nos sources indiquent que son nom commence à circuler du côté de Liverpool également… Longtemps focalisé sur Kalidou Koulibaly, Jurgen Klopp fait du Sénégalais sa priorité absolue, mais la concurrence des Manchester complique la tâche d’un dossier XXL, tant en transfert qu’en salaire. Dans les alternatives à creuser, Liverpool penserait au Français Boubacar Kamara. De son côté, l’OM souhaite conserver sa pépite. Mais la nécessité de vendre pour remettre le club sur pied financièrement ne permet pas d’exclure totalement un départ du pur produit marseillais. En cas d’offre supérieure à 30 millions d’euros, les dirigeants seront clairement dans l’obligation de réfléchir avant de prendre une décision. Pour Gabriel, Everton était disposé à offrir plus de 25 millions d’euros en montant fixe. Avec les bonus, le budget de Carlo Ancelotti peut monter bien plus haut…