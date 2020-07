Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud a bien failli passer à côté de Pape Gueye…

Publié le 3 juillet 2020 à 6h15 par Th.B.

Mercredi, l’OM a officialisé l’arrivée de Pape Gueye pour les quatre prochaines saisons. Néanmoins, Villarreal a fait irruption dans ce dossier dans les heures précédant l’officialisation de l’arrivée de Gueye.

En janvier, Pape Gueye avait signé un pré-contrat avec Watford. Cependant, son nouvel agent Me Pierre-Henri Bovis a assuré ces dernières semaines que des irrégularités figuraient dans le bail en question alors que dans le même temps, Pape Gueye ne cultivait plus le désir de poursuivre sa progression au sein du club londonien lui qui a été formé au Havre. Mercredi, l’OM a officialisé la venue de Pape Gueye, faisant du jeune milieu de terrain de 21 ans sa première véritable recrue estivale puisqu’Alvaro Gonzalez était déjà au club en prêt cette saison. Cependant, l’OM aurait pu ne pas rafler la mise.

Villarreal aurait fait une tentative de dernière minute pour Gueye