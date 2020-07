Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle révélation improbable sur le dossier Koulibaly !

Publié le 3 juillet 2020 à 14h30 par Amadou Diawara

Alors que Thiago Silva fera ses valises à la fin de la Ligue des Champions, le PSG pourrait s'attaquer à Kalidou Koulibaly pour le remplacer. Alors que l'Atlético et Everton seraient également dans le coup pour le défenseur sénégalais, le Napoli aurait considérablement baissé son prix de vente et ne réclamerait désormais plus que 40M€.

Kalidou Koulibaly pourrait affoler le prochain mercato estival. Très performant sous les couleurs du Napoli, le défenseur sénégalais aurait séduit bon nombre d'écuries européennes, et notamment le PSG. Alors que son contrat arrivait à terme le 30 juin, Thiago Silva a prolongé avec le club de la capitale pour pouvoir terminer la Ligue des Champions sous les couleurs Rouge et bleu . A la fin du mois d'aout, O Monstro devra donc faire ses valises pour migrer vers de nouveaux horizons. Pour assurer la succession de Thiago Silva - qui pourrait rejoindre Arsenal comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité - Leonardo aurait identifié plusieurs pistes, et en particulier celle menant à Kalidou Koulibaly. Toutefois, le directeur sportif du PSG serait loin d'être seul sur ce dossier.

Simeone prêt à lancer l'assaut pour Kalidou Koulibaly ?

Selon les informations d' Il Mattino , Diego Simeone aurait un gros faible pour Kalidou Koulibaly. En effet, le coach de l'Atlético n'aurait pas encore atteint le prix que réclamerait le Napoli pour son défenseur sénégalais. Toutefois, les Colchoneros pourraient bientôt s'en rapprocher, puisqu'ils prévoiraient de dégainer une nouvelle offre dans les prochains jours. De surcroit, Carlo Ancelotti pourrait également représenter un danger pour Leonardo en ce qui concerne Kalidou Koulibaly. En effet, à en croire le média transalpin, le technicien d'Everton serait toujours sur les traces de Kalidou Koulibaly. Cependant, l'ancien du PSG ne parviendrait toujours pas à s'aligner sur les demandes du Napoli.

Un transfert à 40M€ pour Kalidou Koulibaly ?