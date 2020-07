Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La confidence de Layvin Kurzawa sur sa prolongation !

Publié le 3 juillet 2020 à 11h45 par T.M.

Alors que cela n’était pas initialement prévu, Layvin Kurzawa a finalement prolongé de 4 ans avec le PSG. Un retournement de situation évoqué par le principal intéressé.

En fin de contrat comme Thiago Silva, Edinson Cavani et Thomas Meunier, Layvin Kurzawa ne devait pas prolonger et quitter libre le PSG à la fin de la saison. Il était même annoncé que Leonardo cherchait un nouvel arrière gauche, ciblant notamment Alex Telles et Theo Hernandez. Finalement, cela ne s’est pas du tout passé comme cela. A la surprise générale, l’international français va finalement continuer son aventure avec le club de la capitale. Kurzawa a paraphé il y a quelques jours un nouveau contrat de 4 ans avec le PSG.

« Je pense que cela a été un point important dans la réflexion du club »