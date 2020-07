Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un coup de tonnerre pour l’avenir de Messi ? La réponse du Barça !

Publié le 3 juillet 2020 à 10h30 par T.M.

Agacé par la situation actuelle au FC Barcelone, Lionel Messi aurait arrêté les négociations pour sa prolongation, lui qui est sous contrat jusqu’en 2021. De quoi toutefois faire réagir au sein du club catalan.

Ce vendredi, la presse espagnole a lâché une bombe concernant l’avenir de Lionel Messi. Si ces dernières semaines, l’Argentin semblait proche d’un accord avec le FC Barcelone pour prolonger son contrat, qui court actuellement jusqu’en 2021, la tendance aurait totalement changé. En effet, selon les informations de la Cadena Ser , La Pulga, agacée par tout ce qui se passe autour du club catalan, aurait actuellement suspendu les discussions pour son nouveau contrat. De quoi donc jeter un froid sur l’avenir de Messi, qui pourrait alors se retrouver libre à l’été 2021 s’il venait à ne pas parapher ce nouveau bail.

