Mercato - Barcelone : Ce club qui attend un signe pour Lionel Messi

Publié le 3 juillet 2020 à 5h15 par T.M.

L’avenir de Lionel Messi devrait encore continuer à s’écrire du côté du FC Barcelone. Néanmoins, chez les Newell’s Old Boys, on rêve toujours de revoir La Pulga porter le maillot du club de Rosario.

N’ayant plus qu’un an de contrat, Lionel Messi devrait prochainement prolonger avec le FC Barcelone. De quoi écarter l’idée d’un départ à court terme. Malgré tout, une arrivée du sextuple Ballon d’Or en fait rêver certains, notamment du côté de l’Argentine. Par le passé, le numéro 10 du Barça avait assuré qu’il pourrait pourquoi pas envisager de revenir aux Newell’s Old Boys, son premier club à Rosario. Alors que la question est de savoir si Messi le voudra à l’avenir, au sein du club argentin, on se tient prêt pour cette grande occasion.

« Il faut être patient »