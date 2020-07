Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel garde une ouverture avec Aubameyang !

Publié le 3 juillet 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang intéresse beaucoup Thomas Tuchel au PSG. Et le buteur gabonais n’a exclu aucune option pour son avenir…

Comme Le 10 Sport vous l’a récemment révélé en exclusivité, la direction d’Arsenal garde un œil sur Memphis Depay (OL) pour renforcer son attaque, puisque Pierre-Emerick Aubameyang est clairement susceptible de changer d’air cet été. D’ailleurs, toujours selon nos révélations, le PSG fait partie des prétendants en course pour l’ancien buteur de l’ASSE, qui est un profil très apprécié par Thomas Tuchel. Mais l’entraîneur allemand du PSG a-t-il vraiment une chance de pouvoir attirer Aubameyang ?

« Nous verrons ce qui se passe »