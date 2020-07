Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La presse espagnole lâche une bombe sur Lionel Messi !

Publié le 3 juillet 2020 à 8h30 par La rédaction

Alors que les négociations autour d’une prolongation avec le FC Barcelone auraient déjà été entamées depuis de longues semaines, Lionel Messi aurait décidé de mettre fin à ses discussions. La Pulga aurait effectivement décidé de ne pas prolonger et de raccrocher les crampons en 2021 !

A 33 ans, Lionel Messi dispute actuellement sa 16e saison au FC Barcelone. La Pulga a tout connu avec le club catalan et son palmarès parle pour lui. 10 fois champion d’Espagne, vainqueur à 4 reprises de la Ligue des Champions et 6 Ballon d’Or à son actif, Messi a écrit l’histoire du club catalan. Toutefois, alors que de nombreux médias s’accordaient à dire que les discussions autour d’une nouvelle prolongation semblaient prendre le bon chemin, cette belle aventure pourrait bientôt se terminer. Pire encore, Messi aurait fait en sorte qu’elle s’arrête dans moins d’un an !

Messi voudrait raccrocher les crampons en 2021 !