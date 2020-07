Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La dernière recrue d'Eyraud sort du silence !

Publié le 3 juillet 2020 à 7h30 par La rédaction

En quête d’un directeur général, Jacques-Henri Eyraud semble avoir trouvé chaussure à son pied avec l’arrivée d'Hugues Ouvrard, passé chez SFR, Electronic Arts ou encore Microsoft. Ce dernier a d'ailleurs affiché sa fierté.

Jacques-Henri Eyraud l’avait dit, il voulait restructurer l’OM. Avec le départ d’Andoni Zubizaretta, le président de l’OM souhaitait remodeler à son image le club phocéen dans tous les étages avec l’arrivée d’un « Head of Football » et d’un « Head of Business » . Alors que le successeur du directeur sportif espagnol n’a toujours pas été trouvé, le nom d'Olivier Pickeu circule ces dernières semaines, celui du « Head of Business » vient d'être bouclé. Ce seconde poste, qui correspond à celui de directeur général délégué sera occupé par Hugues Ouvrard qui a travaillé dans le passé chez SFR, Electronic Arts ou encore Microsoft. Un joli coup réalisé par Jacques-Henri Eyraud qui a vu le nouveau directeur général délégué accorder ses premiers mots au site officiel du club.

« Grande Fierté de rejoindre l’OM »