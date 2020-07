Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce nouvel indice qui jette un froid sur la vente de l'OM...

Publié le 3 juillet 2020 à 3h45 par A.M.

Alors que les rumeurs de vente du club s'intensifient, l'OM semble toujours concentré sur le projet McCourt comme en témoigne l'arrivée d'un nouveau dirigeant.

Ces dernières semaines, la vente de l'Olympique de Marseille ne cesse d'être commentée, mais Jacques-Henri Eyraud ainsi que l'entourage de McCourt ont multiplié les démentis. L'actuelle direction de l'OM est d'ailleurs concentrée sur d'autres dossiers puisque le président olympien a plusieurs fois répété sa volonté d'attirer un directeur du football et directeur général. Si le successeur d'Andoni Zubizarreta n'est pas encore connu, l'OM vient en revanche de nommer son nouveau DG, il s'agit de Hugues Ouvrard. Son arrivée donne d'ailleurs une indication sur la vente du club.

La phase 2 du plan McCourt bien lancée