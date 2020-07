Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La menace est toujours présente pour Fofana !

Publié le 3 juillet 2020 à 1h45 par La rédaction

Après le départ l’année dernière de William Saliba à Arsenal, un autre prodige de l’ASSE serait sur les tablettes de plusieurs gros cadors européens qui voudraient s’offrir le joueur cet été.

C’est un des dossiers les plus chauds de l’ASSE cet été. Grand espoir stéphanois, Wesley Fofana attire les cadors européens et un transfert à l’image de celui de William Saliba l’été dernier à Arsenal serait une option crédible. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, un départ de Wesley Fofana est donc bien envisagé cet été pour récupérer des liquidités dans un contexte économique difficile après le passage du Covid-19. Alerté par cette volonté, certains gros cadors européens se seraient renseignés vis-à-vis du défenseur de l’ASSE et plusieurs de ses courtisans pourraient très rapidement passer à l’action…

L’AC Milan et Leipzig en embuscade

En effet, selon les informations du journaliste italien Nicólo Schira, l’AC Milan et Leipzig suivraient avec grande attention le prodige de l’ASSE. Ralf Rangnick, l'entraîneur de Leipzig, le voulait déjà l’année dernière mais n‘avait pas réussi à boucler l’affaire. Reste à savoir la position de Claude Puel concernant son prodigue stéphanois qui ne serait pas prêt à le laisser partir pour une bouchée de pain au vu des prestigieux clubs qui sont sur le joueur.