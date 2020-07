Foot - Mercato - FC Barcelone

Mercato - Barcelone : Arteta met les choses au clair pour Aubameyang !

Publié le 2 juillet 2020 à 23h00 par La rédaction

Alors que Pierre-Emerick Aubameyang figure sur les tablettes du Barça, Mikel Arteta a mis les choses au clair concernant l’avenir de son attaquant.

Pierre-Emerick Aubameyang fait partie de ces joueurs qui à l’approche du mercato font l’objet de toutes les convoitises. L’attaquant gabonnais qui a réalisé une très bonne saison serait courtisé par le PSG, le Real Madrid et le FC Barcelone. Le club catalan qui a pourtant fait de Lautaro Martinez sa très grande priorité en attaque pourrait finalement se rabattre sur le joueur des Gunners si le transfert de l’Argentin n’aboutissait pas. Les semaines passent et le feuilleton Lautaro Martinez n’évolue pas. Le Barça se heurte toujours au refus de l’Inter de vendre son joueur. Les dirigeants catalans commenceraient à perdre patience et étudieraient d’autres dossiers en parallèle. C’est pour cette raison, que le club blaugrana se retrouve à la lutte pour Aubameyang.

Arteta optimiste pour Aubameyang