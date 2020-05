Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Campos, Pickeu... Eyraud avance pour la succession de Zubizarreta !

Publié le 28 mai 2020 à 12h30 par Arthur Montagne

Depuis le départ d'Andoni Zubizarreta, l'Olympique de Marseille est privé de son patron du recrutement. Jacques-Henri Eyraud s'est donc mis en quête de son successeur et recherche un profil plus complet pour occuper le rôle de directeur général du football.

C'est la grande priorité de l'OM. Et il y a même urgence. Alors que le mercato approche à grands pas et que la plupart des clubs sont déjà actifs en coulisses, le club phocéen a laissé filer son directeur sportif, Andoni Zubizarreta ayant quitté ses fonctions il y a deux semaines. Jacques-Henri Eyraud a ainsi décidé de se lancer dans une refonte de son organigramme avec la recherche d'un dirigeant qui aura un rôle élargi. « Le recrutement du “Head of Football” découle de cette logique : monter un peu plus en puissance sur l'aspect sportif en recrutant un spécialiste du monde du football doté d'un profil d’un nouveau genre. Ce manager se projette sur le long terme, supervise la stratégie en matière de formation, affiche des qualités transactionnelles évidentes pour mener à bien les acquisitions et cessions de joueurs dans le cadre des objectifs fixés », expliquait le président de l'OM. Un cabinet de chasseur de tête a même été mandaté, et alors qu'une short-list aurait été établie, un premier nom se dégage.

La piste Pickeu prend de l'ampleur

En effet, d'après les informations du Courrier de l'Ouest , Jacques-Henri Eyraud apprécierait le profil d'Olivier Pickeu, licencié d'Angers pour fautes graves au mois d'avril. Malgré tout, son travail durant ses 14 années au SCO n'est pas passé inaperçu, notamment concernant les importantes plus-values réalisées avec des joueurs comme Karl Toko-Ekambi, Nicolas Pépé ou encore Jeff-Reine Adelaïde. Et compte tenu du fait que la phase 2 du projet McCourt reposera essentiellement sur le trading de joueurs, le profil d'Olivier Pickeu pourrait correspondre à cette nouvelle stratégie. Ambassadeur de l'OM, Basile Boli servirait d'ailleurs d'intermédiaire dans les négociations grâce à sa proximité avec l'ancien dirigeant angevin. La piste menant à Olivier Pickeu prend donc de l'ampleur, au point que les premiers contacts aient été initiés.

