Mercato - PSG : Tout est possible pour David Alaba !

Publié le 3 juillet 2020 à 5h45 par Th.B.

Annoncé dans le viseur du PSG pour renforcer le secteur défensif parisien qui va se retrouver orphelin de Thiago Silva, David Alaba est sorti du silence concernant son avenir.

Voici un nom qui est revenu avec insistance du côté du PSG ces dernières semaines. David Alaba, international autrichien de 28 juin, étant capable d’occuper trois postes à savoir latéral gauche, défenseur central et même milieu de terrain axial, serait une possibilité pour Leonardo. Scrutant le marché, le directeur sportif du PSG pourrait se laisser tenter par le joueur du Bayern Munich, où il n’est contractuellement lié que jusqu’en juin 2021. Néanmoins, aucune prolongation ne semble être à l’ordre du jour dans l’esprit du principal intéressé.

Alaba n’a rien décidé pour son avenir