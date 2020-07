Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Enorme couac pour l'avenir de Rakitic ?

Publié le 3 juillet 2020 à 9h30 par A.D.

Alors qu'il devrait être poussé vers la sortie, Ivan Rakitic voudrait rejoindre le FC Séville, toutefois, le club andalou ne voudrait pas payer la moindre indemnité de transfert. De son côté, le Barça n'aurait nullement l'intention de céder son milieu de terrain gratuitement et réclamerait près de 15M€.

Partira, ne partira pas ? L'avenir d'Ivan Rakitic serait de plus en plus incertain. En fin de contrat à l'issue de la saison 2020-2021, l'international croate aurait pu quitter le FC Barcelone à plusieurs reprises. Lors des dernières fenêtres de transfert, le nom d'Ivan Rakitic a été lié à plusieurs clubs, et en particulier au PSG et à l'Inter. Selon les dernières informations de Foot Mercato , le vice-champion du monde aurait même été proposé au club de la capitale il y a quelques jours. Toutefois, Leonardo aurait fermé la porte à une arrivée d'Ivan Rakitic au Camp des Loges. Malgré tout, le FC Barcelone ne perdrait pas espoir.

Une réunion au sommet pour Ivan Rakitic