Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une grande avancée imminente pour le projet de Boudjellal ?

Publié le 3 juillet 2020 à 12h45 par T.M.

En lien avec des Mohamed Ayachi Ajroudi et des fonds du Moyen-Orient, Mourad Boudjellal s’est positionné pour racheter l’OM. Et ce projet pourrait rapidement devenir plus concret que jamais. Explications.

La question du rachat de l’OM par Mourad Boudjellal et son projet XXL n’en finit plus de faire parler chaque jour. Mais après les paroles, il faut passer aux actes. Et visiblement, cela ne serait pas encore le cas. En effet, ce jeudi, pour Europe 1 , un proche de Jacques-Henri Eyraud assurait à ce sujet : « Quand quelque chose n'est pas à vendre, la seule solution est de mettre la pression. De toute façon, ce projet n'est pas sérieux. Ils avaient promis des annonces, et rien n'arrive ». Une proposition concrète se ferait donc attendre pour le rachat de l’OM. Mais cela pourrait évoluer dans les prochaines heures.

Ça va s’accélérer ?