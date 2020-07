Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mourad Boudjellal jette déjà un froid sur son avenir à l’OM !

Publié le 2 juillet 2020 à 11h15 par T.M.

Alors qu’il pourrait être le prochain président de l’OM, Mourad Boudjellal a déjà remis en question son avenir à la tête du club phocéen. Explications.

Après le rugby, Mourad Boudjellal débarque désormais dans le football. Et l’ancien patron du RCT pourrait d’ailleurs le faire par la grande porte puisqu’il est actuellement porteur d’un projet pharaonique, en lien avec des investisseurs du Moyen-Orient, pour racheter l’OM. Un plan qui n’était pas forcément le sien initialement, puisqu’il discutait pour racheter le Sporting Club de Toulon. Une affaire qui est désormais bouclée. Mais si Boudjellal est désormais à la tête du club de sa ville, il pourrait prochainement partir si le rachat de l’OM venait à être officialisé. Il n’empêche qu’à l’avenir, quitter le club phocéen pour revenir à Toulon pourrait le faire réfléchir…

« Si je vais à Marseille et que le Sporting monte en Ligue 2… »