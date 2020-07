Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : PSG, beIN SPORTS… Cette nouvelle bombe sur le rachat du club !

L’OM pourrait être racheté par des fonds saoudiens. Une issue qui ne plairait pas au Qatar, en pleine crise diplomatique avec le royaume d'Arabie Saoudite. Toutefois, les dirigeants du PSG n’essaieraient pas de mettre des bâtons dans les roues des investisseurs, au contraire de beIN SPORTS.

La Ligue 1 pourrait être un terrain de plus dans la rivalité opposant le Qatar à l’Arabie Saoudite. Les deux pays du Golfe sont en effet en pleine crise diplomatique et pourraient s’opposer dans les stades de football. En effet, Mourad Boudjellal a annoncé vendredi être impliqué dans un projet de rachat de l'OM : « Je suis porteur d’une offre pour le club de l’OM avec des fonds du Moyen-Orient ». Et à en croire, Hasni Abidi, directeur du Centre d’études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen, l’Arabie Saoudite piloterait ce dossier. Impliqué également dans ce projet, l’hommes d’affaires franco-tunisien Mohamed Ayachi Ajroudi avait indiqué que l’ambition n’était pas de concurrencer le Qatar, qui détient le PSG depuis 2011 « Le club n'aura pas le drapeau saoudien. Ce n'est pas aussi simple, les médias disent : Les Saoudiens arrivent et vont se battre contre les Qatariens du Paris SG. Dans le tour de table, les Saoudiens et les Émiratis ne dépasseront pas la majorité, il y aura des entreprises de tout le bassin méditerranéen sans exclusion. »

Le Qatar opposé au rachat de l’OM par les Saoudiens

La Provence annonçait ce mardi que les dirigeants qataris du PSG verraient d’un mauvais œil une vente de l’OM par des investisseurs saoudiens. Toutefois, selon Hasni Abidi, ce ne serait pas les responsables parisiens qui « agitent l’incompatibilité, de violer les règles de l’Organisation Mondiale du Commerce » et qui empêchent d'acquérir un club. Sur son compte Twitter , le directeur du Centre d’études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen a indiqué que c’était beIN SPORTS , détenu également par le Qatar, qui mettrait des bâtons dans les roues de Mourad Boudjellal et de l’Arabie Saoudite.