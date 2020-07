Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Forcing autour de Kurt Zouma !

Publié le 3 juillet 2020 à 13h15 par La rédaction

Proposé au PSG, Kurt Zouma fait l’objet d’un forcing ces dernières heures de la part de ses représentants. Et si Thomas Tuchel est séduit par le Français, Leonardo préfère temporiser pour le moment.

Kurt Zouma est appelé à devenir l’un des sujets du mercato d’été. Comme révélé par le10sport.com, son nom circule notamment en Angleterre, du côté d’Everton et de Leicester. Carlo Ancelotti est fortement intéressé par son profil et tente de le convaincre. Mais du côté des représentants du joueur, on pense plutôt à un transfert vers la France et le PSG. Kurt Zouma a en effet été proposé à Paris, qui cherche un renfort dans l’axe central avec le prochain départ de Thiago Silva.

Tuchel valide, Leonardo temporise

Selon nos informations, les représentants de Kurt Zouma poussent fort auprès du PSG et tentent de convaincre les dirigeants. Des échanges auraient eu lieu avec l’entraîneur, Thomas Tuchel, séduit par le profil du Français. Il se montrerait même très tenté par une arrivée de Kurt Zouma dans son effectif. En revanche, Leonardo serait beaucoup plus mesuré. Pour le Brésilien, ce dossier n’est pas prioritaire. Il n’a pas repoussé l’idée mais choisit de temporiser, pour le moment.