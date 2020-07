Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dani Alvès n’a rien lâché pour convaincre Arthur Melo !

Publié le 3 juillet 2020 à 11h30 par T.M.

C’est donc désormais officiel, Arthur Melo a accepté de quitter le FC Barcelone et sera un joueur de la Juventus la saison prochaine. Après un long feuilleton, cela s’est finalement débloqué et Dani Alvès ne serait pas étranger à cette issue positive pour le club catalan et La Vieille Dame.

La première grosse opération de l’été a donc été actée il y a quelques jours désormais. En effet, le FC Barcelone et la Juventus se sont mis d’accord pour les transferts d’Arthur Melo et Miralem Pjanic. Une opération XXL où le club catalan récupérer en plus près de 10M€. Toutefois, que ce feuilleton aura été long à se décanter. En effet, alors que les deux clubs discutaient depuis plusieurs semaines désormais, le milieu de terrain avait été très clair sur ses intentions, n’ayant pas envie de bouger du Barça. Alors qu’Arthur était inflexible sur sa position, ce deal semble très proche de capoter. Finalement, la situation s’est totalement inversée grâce à l’intervention de plusieurs personnes. Et comme l’explique ESPN ce vendredi, Dani Alvès s’est notamment retrouvé au coeur de ce dossier.

Comment Arthur a été convaincu ?

Alors qu’Arthur Melo semblait déterminé à rester au FC Barcelone, il a finalement accepté de rejoindre la Juventus. Il faut dire qu’en coulisses, on se serait démené pour le faire changer d’avis. Selon ESPN , les deux Brésiliens de La Vieille Dame, Alex Sandro et Douglas Costa, ont fait le forcing auprès de leur compatriote. Mais c’est surtout Dani Alvès qui a multiplié les manoeuvres et les appels pour faire changer d’avis Arthur. En effet, l’ancien joueur du FC Barcelone et de la Juventus aurait notamment expliqué au joueur de 23 ans qu’il pourrait jouer un plus grand rôle sous les ordres de Maurizio Sarri. De quoi également lui donner encore plus de chance de faire bonne impression auprès de Tite et ainsi s’assurer une place pour disputer la Coupe du monde avec le Brésil. La Juventus peut donc remercier ce clan des Brésiliens. L’opération séduction a ainsi fonctionné auprès d’Arthur Melo.

« Merci pour le grand intérêt de la Juventus »