Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Macron, MBS... Cette sortie fracassante sur la vente de l'OM !

Publié le 3 juillet 2020 à 10h45 par A.M.

Alors que le projet de rachat de l'OM mené par Mourad Boudjellal est au cœur de l'actualité, Hasni Abidi, spécialiste de la stratégie de l'Arabie Saoudite, assure qu'un projet bien plus important pourrait voir le jour.

Ces derniers jours, Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi se font très présents dans les médias afin de vanter les mérites de leur projet de rachat de l'OM. Soutenu par des fonds d'investissements du Moyen-Orient, les deux hommes tentent de convaincre Frank McCourt de vendre le club phocéen. Toutefois, plus le temps passe, plus ce projet semble prendre du plombe dans l'aile. Mais c'est peut-être un mal pour un bien. Et pour cause, Hasni Abidi, spécialiste de la stratégie de l'Arabie Saoudite, explique qu'un projet bien plus important pourrait être monter pour le rachat de l'OM, par le prince héritier saoudien en personne, Mohammed ben Salmane, en s'appuyant sur le public investment fund (PIF), fonds d'investissement public d'Arabie Saoudite, un peu l'équivalent de QSI pour le Qatar. D'après Hasni Abidi, MBS est bel et bien intéressé par l'OM.

«L'OM a toujours été un projet de haute importance pour MBS»