Mercato - Barcelone : Leonardo et le PSG n’avaient aucune chance pour Miralem Pjanic…

Publié le 2 juillet 2020 à 4h45 par T.M.

Annoncé dans le viseur du PSG, Miralem Pjanic a finalement opté pour le FC Barcelone. Toutefois, il semble que la course était déjà perdue d’avance pour Leonardo et le club de la capitale.

Après de longues semaines de négociations, notamment pour convaincre Arthur Melo, le FC Barcelone et la Juventus ont finalement réussi à boucler un deal XXL. En effet, cela a été officialisé, la saison prochaine, le milieu de terrain brésilien filera dans le Piémont, tandis que Miralem Pjanic va lui faire le chemin inverse et s’installer en Catalogne. A 30 ans, le Bosnien va donc s’offrir un nouveau challenge. Egalement annoncé dans le viseur de Chelsea ou encore du PSG, Pjanic va réaliser un rêve en jouant pour le Barça. Et dans cette course à 3, les adversaires des Blaugrana n’auraient eu aucune chance…

Pjanic pensait seulement à Barcelone !