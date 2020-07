Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pjanic, Arthur... Les dessous du deal XXL !

Publié le 1 juillet 2020 à 12h00 par A.C.

Fabio Paratici, directeur sportif de la Juventus, s’est exprimé au sujet de l’accord trouvé avec le FC Barcelone pour Miralem Pjanic et Arthur Melo.

Le FC Barcelone et la Juventus sont arrivés à leurs fins. Les deux clubs négociaient depuis plusieurs semaines et, d’un côté comme de l’autre, on n’a jamais caché l’intention de boucler un coup. C’est désormais fait, avec Arthur qui prendra la direction de Turin et Miralem Pjanic, qui rejoindre Lionel Messi au Barça. Les deux joueurs resteront toutefois dans leurs clubs respectifs jusqu’à la fin de l’actuelle saison.

« Pjanic nous a dit que le seul club pour lequel il aurait quitté la Juve c’était le Barça »