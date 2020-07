Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pjanic, déjà la tête au Barça ? La réponse de Sarri !

Publié le 1 juillet 2020 à 9h00 par A.C.

Maurizio Sarri, coach de la Juventus, s’est exprimé au sujet du départ de Miralem Pjanic vers le FC Barcelone.

C’est le premier très gros coup de ce mercato estival. Après des semaines de négociations, la Juventus et le FC Barcelone ont conclu les transferts de Miralem Pjanic et d’Arthur Melo. Ce dernier rejoindre Turin à la fin de l’actuelle saison, alors que son temps de jeu en Catalogne diminue à vue d’œil. La situation de Pjanic est totalement différente, puisqu’il reste un titulaire en puissance à la Juve et ce, jusqu’à ce qu’il rejoigne le Barça à la fin de l’été.

« Je n’ai pas parlé avec Pjanic de son avenir »