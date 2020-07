Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une piste activée pour la succession de Steve Mandanda ?

Publié le 1 juillet 2020 à 8h45 par La rédaction

Désireux de renforcer son effectif en vue de l’aventure européenne la saison prochaine, André Villas-Boas pourrait voir un gardien espagnol arriver à l’OM dans les prochaines semaines. Explications.

Qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des Champions après avoir terminé deuxième de la Ligue 1, l’Olympique de Marseille serait déjà à la recherche de renfort pour la saison prochaine. Si L’Equipe a récemment annoncé qu’en plus d’un défenseur central et d’un arrière gauche, André Villas-Boas attendait de sa direction qu’elle parvienne à recruter un avant-centre et un milieu de terrain, l’entraîneur de l’OM pourrait finalement voir un gardien de but intégrer son effectif dans les prochaines semaines...

Pau Lopez vers l’OM ?