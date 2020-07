Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : 3 clubs anglais prêts à s’arracher cet attaquant de Zidane !

Publié le 1 juillet 2020 à 7h30 par La rédaction

Après avoir porté les couleurs du Real Madrid à plus de 200 reprises, Lucas Vázquez pourrait quitter la Casa Blanca à la fin de la saison. Trois clubs anglais seraient effectivement prêts à s’attacher ses services !

Dans le but de réaliser quelques coups lors du prochain mercato mais aussi de baisser la masse salariale du club, le Real Madrid pourrait se séparer de plusieurs joueurs ces prochaines semaines. Parmi eux, Lucas Vázquez pourrait quitter le club merengue l’été prochain. Contractuellement lié à la Casa Blanca jusqu’en juin 2021, l’ailier espagnol serait dans le viseur de Tottenham comme l’avait annoncé le SUN . Mais si l’on en croit ces informations, d’autres grosses écuries anglaises seraient aussi sur le dossier !

Arsenal et Chelsea aussi positionnés !