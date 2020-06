Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une autre grande nouvelle pour le projet McCourt !

Publié le 1 juillet 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Après avoir réussi à prolonger le contrat de Dimitri Payet tout en baissant son salaire, l’OM se rapprocherait d’un coup similaire avec une autre figure du vestiaire : Steve Mandanda.

« Dimitri a accepté de diviser par deux son salaire pour la saison prochaine, de 30% pour celle d’après. Pour les deux années en plus, il a accepté une baisse de 40-50% et a renoncé à ses primes », indiquait Jacques-Henri Eyraud samedi en conférence de presse au moment d’annonce la prolongation de contrat de Dimitri Payet, et le président de l’OM n’était donc pas peu fier de son coup. D’ailleurs, à en croire les dernières tendances, une autre figure de l’OM pourrait suivre les pas de Payet dans les prochains jours.

Mandanda lui aussi prolongé ?

Comme l’a révélé L’Equipe mardi, Steve Mandanda se verrait lui aussi prolonger son contrat avec l’OM tout en se sentant prêt à revoir son salaire à la baisse. L’emblématique gardien marseillais, dont le bail actuel court jusqu’en juin 2021, pourrait donc faciliter les négociations avec Eyraud dans les prochains jours.