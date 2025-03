Booba : Il rejoint Mbappé, c’est validé !

Thomas Bourseau

Du haut de ses 19 ans, Désiré Doué s’affirme tant en Ligue 1 qu’en Ligue des champions, en témoigne son entrée en jeu face à Liverpool à Anfield cette semaine (1-0 puis 4-1 aux tirs au but). Convoqué en équipe de France par Didier Deschamps, Doué a indirectement été validé par le rappeur Booba.

Désiré Doué a mis au fond le dernier tir au but du PSG mardi soir. De quoi permettre aux hommes de Luis Enrique d’éliminer Liverpool, vainqueur de la saison régulière de C1, et d’accéder aux quarts de finale. Sa progression sous les ordres du coach espagnol ne pouvait pas être ignorée par Didier Deschamps plus longtemps. C’est pourquoi le sélectionneur des Bleus l’a appelé pour la double confrontation tricolore en quarts de finale de la Ligue des nations face à la Croatie les 20 et 23 mars prochain.

«Si je prends Désiré ce n'est pas pour lui dire bonjour»

En conférence de presse, Didier Deschamps a justifié sa sélection de Désiré Doué en affirmant ne pas l’avoir appelé pour qu’il prenne uniquement les survêtements tricolores et faire de la figuration. « Si je prends Désiré ce n'est pas pour lui dire bonjour. Mais comme les 23 autres joueurs, j'espère qu'il a l'envie de jouer. On verra comment ça se passera et j'espère qu'il aura l'envie d'avoir la possibilité d'être en action ».

Booba valide la convocation de Doué en équipe de France

Sur son compte X, Booba a republié le post de L’Équipe au sujet de la convocation de Désiré Doué en équipe de France où il va côtoyer donc Kylian Mbappé, son ancien adversaire lorsque Doué jouait au Stade Rennais et que Mbappé évoluait au PSG. Quelques heures plus tôt, le rappeur de Boulogne repostait une vidéo de l’ailier et milieu offensif du Paris Saint-Germain dans laquelle il faisait la promotion de Dolce Camara en expliquant apprécier le son de Booba et SDM pour « aller à la guerre ».