Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La tendance se confirme pour le départ de Lionel Messi !

Publié le 3 juillet 2020 à 19h00 par T.M.

Bien que le FC Barcelone aurait fait savoir le contraire, Lionel Messi penserait bel et bien à quitter le club catalan en 2021…

Ce vendredi, en Espagne, tout le monde ne parle que de l’avenir de Lionel Messi au FC Barcelone. En effet, la Cadena Ser a lâché une véritable bombe concernant l’Argentin. Dernièrement, il était question d’une prolongation de contrat pour La Pulga, on en serait désormais loin. En effet, Messi aurait décidé de se retirer des négociations avec le club catalan, faisant ainsi le choix de changer d’air à la fin de son contrat en juin 2021. La saison prochaine sera-t-elle donc la dernière du numéro 10 barcelonais au Camp Nou ? Sollicité par Mundo Deportivo , le FC Barcelone a fait savoir que ce qui était dit était loin d’être la vérité. Pourtant, à en croire les informations d’ ESPN , un coup de tonnerre se profilerait bien du côté de la Catalogne.

La colère de Messi !