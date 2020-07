Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un dossier chaud totalement relancé ?

Publié le 2 juillet 2020 à 20h45 par A.C.

Un club de Ligue 1 semble bel et bien déterminé à mettre des bâtons dans les roues de l’OM, dans la course à Jérémie Boga.

Révélation de la Serie A cette saison, Jérémie Boga a beaucoup fait parler de lui. Le joueur de Sassuolo a en effet attiré l’attention de nombreux clubs, notamment le Napoli. En France également, on lorgne Boga. Le 30 juin dernier, nous vous expliquions que l’Olympique de Marseille le suivraient de près, mais les 25M€ actuellement demandés par son club bloquent les choses. La seule issue pour l’OM serait en effet de vendre et les noms de Kevin Strootman et Maxime Lopez sont régulièrement cités.

L’OGC Nice aurait approché l’entourage de Boga