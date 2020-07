Foot - Mercato

Mercato : Monaco passe à l’action dans ce dossier chaud !

Publié le 2 juillet 2020 à 19h10 par La rédaction

Très en vue cette saison avec le Stade de Reims, Axel Disasi serait très scruté par des clubs de Ligue 1. Monaco aurait d’ailleurs passé la seconde dans ce dossier.