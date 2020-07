Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une bataille royale en Ligue 1 pour un espoir africain ?

Publié le 1 juillet 2020 à 6h00 par Th.B.

En quête d’un renfort au milieu de terrain, l’OM pense à Jérémie Boga qui figure cependant sur les tablettes de plusieurs formations de Ligue 1.

Cet été, André Villas-Boas voudrait, selon L’Équipe , renforcer quatre secteurs de jeu de son effectif. En plus d’un défenseur central et d’un arrière gauche, l’entraîneur de l’OM attendrait de sa direction qu’elle parvienne à recruter un avant-centre et un milieu de terrain. En effet, à l’intersaison, le club phocéen compterait se séparer de Kevin Strootman et de Maxime Lopez. En ce sens, une recrue semble couler de source. Et ce milieu de terrain, l’OM pourrait bien déjà l’avoir trouvé. Il faudra en revanche passer rapidement à l’action.

L’OL, Nice, l’ASM pour concurrencer l’OM dans le dossier Boga

Le10sport.com vous a révélé en exclusivité mardi matin que l’OM avait fait irruption dans le très disputé dossier Jérémie Boga. Le milieu de 23 ans attise de grosses convoitises dans l’Hexagone. L’AS Monaco, le Stade Rennais, l’OGC Nice ainsi que l’OL sont déjà sur les rangs. Directeur sportif du club lyonnais, Juninho est d’ailleurs à l’initiative dans ce dossier. En cas de ventes conséquentes en amont, l’OM pourrait lancer une belle offensive pour Boga, évoluant à Sassuolo. Le pensionnaire de Serie A laisserait partir sa pépite contre un chèque de 25M€. L’OM est prévenu.