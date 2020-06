Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Cristiano Ronaldo n’est pas encore mort !

Publié le 30 juin 2020 à 22h30 par A.C.

Comme souvent, certains annoncent le déclin de Cristiano Ronaldo. Mais, à 35 ans, le quintuple Ballon d’Or ne semble pas encore près de tirer sa révérence. Explications...

C’est un débat récurrent. Depuis quelques années, nombreux sont ceux qui annoncent la fin de la légende Cristiano Ronaldo. A 35 ans, le quintuple Ballon d’Or n’est plus le monstre d’avant. Finies les fulgurances et les accélérations qui laissaient les adversaires sur place. Fini les plus de 50. Buts par saison. Fini aussi le poste d’ailier gauche. Cristiano Ronaldo n’est plus qu’un vétéran de l’attaque, qui profite de son physique hors-normes et de son talent pour marquer quelques buts remarquables, mais trop peu pour celui qui est considéré comme l’un des meilleurs de l’histoire. Mais est-ce vrai ? Est-ce que Cristiano Ronaldo n’a-t-il vraiment plus le niveau pour évoluer dans un des plus grands clubs au monde, comme la Juventus ? Le moment est-il venu pour lui d’aller voir ailler, en MLS par exemple, comme l’a récemment suggéré Sport Mediaset ou Il Corriere dello Sport ?

Cristiano Ronaldo le buteur immortel

Cette saison, Cristiano Ronaldo c’est 27 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues, en 36 rencontres. Des rencontres qu’il dispute d’ailleurs souvent en leur intégralité. Maurizio Sarri ne l’a en effet remplacé que deux fois : une contre le Lokomotiv Moscou en Ligue des Champions à la 82e minute (1-2) et l’autre contre le Milan AC en Serie A, à la 55e minute (1-0). D’ailleurs, contre Bologna tout récemment (0-2), il a marqué son 22e but de la saison et est rentré dans l’histoire de la Serie A en devenant le Portugais le plus prolifique du championnat, devant notamment un certain Rui Costa. Celui qui s’est reconverti et occupe le poste de directeur sportif à Benfica actuellement, a marqué 42 buts sous les couleurs de la Fiorentina et du Milan AC, de 1994 à 2006. Cristiano Ronaldo en est à 44, alors qu’il a rejoint l’Italie et la Juventus en juillet 2018 ! Pas si mal pour un vieux de 35 ans, finalement...