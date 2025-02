OM : «Elle a risqué sa vie», Ménès dénonce !

Amadou Diawara

Alors que l'OM s'est fait corriger par l'AJ Auxerre, Pablo Longoria est sorti de ses gonds. En effet, le président marseillais a dénoncé de la corruption. Alors que les pneus de la voiture de l'arbitre Jérémy Stinat ont été crevés avant la rencontre, sa femme est passée tout près de la catastrophe, comme l'a regretté Pierre Ménès.

Ce samedi, l'OM s'est incliné sèchement face à l'AJ Auxerre (3-0). Alors que Derek Cornelius a écopé d'un carton rouge durant la rencontre, Pablo Longoria a perdu ses nerfs. Après avoir explosé dans les tribunes de l'Abbé-Deschamps, le président de l'OM a dénoncé de la corruption dans les couloirs de l'enceinte bourguignonne. « Quel championnat de mer**, trop corrompu. C'est bien la corruption », a crié Pablo Longoria devant une caméra de sécurité.

«Les pneus de sa voiture ont été crevés»

Via Face à Pierrot, Pierre Ménès a dénoncé l'attitude de Pablo Longoria, avant de rappeler que la femme de Jérémy Stinat - l'arbitre d'AJA-OM - aurait pu perdre la vie.

«Sa femme s'en ait aperçu en entrant sur l'autoroute»

« Le coup de gueule de Pablo Longoria ? C'est totalement scandaleux. Les mots ont un sens, et quand tu parles de corruption, ça veut dire que quelqu'un paye une autre personne pour faire quelque chose d'illégal. C'est d'une gravité folle, parce que ça veut dire que les arbitres sont achetés. Mais par qui ? Par la Ligue ? Par le PSG, qui a 13 points d'avance ? C'est tellement bête que ça devrait être insignifiant, mais évidemment, ça a des conséquences dramatiques sur les arbitres, sur Jérémy Stinat, et sur tous les arbitres qui essaient de faire leur travail sur tous les terrains de France. Et il ne faut pas s'étonner qu'il y en ait qui soient coursés à coups de barre de fer, ou qui soient agressés sur des terrains amateurs quand on voit le manque absolu de considération qu'ont les clubs pros pour les arbitres. Jérémy Stinat, je le rappelle, a eu une intrusion chez lui, les pneus de sa voiture ont été crevés, sa femme s'en ait aperçu en entrant sur l'autoroute, c'est à dire qu'en plus, elle a risqué sa vie, ça va trop loin », a pesté Pierre Ménès sur sa chaine YouTube Pierrot Le Foot.