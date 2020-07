Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud tente un joli coup à l'Ajax Amsterdam !

Publié le 2 juillet 2020 à 18h15 par A.M.

En quête de renforts défensifs, l'OM s’intéressait à Joël Veltman (28 ans). Sous contrat jusqu'en juin 2021 à l'Ajax Amsterdam, l'international néerlandais présente l'avantage d'être polyvalent et ouvert à un départ.

Malgré ses difficultés financières, l'Olympique de Marseille a bel et bien lancé son mercato. Après avoir levé l'option d'achat d'Alvaro Gonzalez, prêté par Villarreal il y a un an, le club phocéen a officialisé l'arrivée de Pape Gueye, qui débarque libre en provenance du Havre. Deux jolis coups qui n'empêcheront toutefois pas l'OM de vendre dans les prochaines semaines. De gros départs sont attendus à l'image de ceux de Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car. Une situation qui pousse les Olympiens à anticiper ces ventes en se plaçant sur différents joueurs.

L'OM songe à Veltman