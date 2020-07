Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Bayern envoie un message clair à Leonardo pour Hernandez !

Publié le 4 juillet 2020 à 11h45 par Th.B.

Courtisé par le PSG, Lucas Hernandez ne disposera pas de bon de sortie de la part de sa direction. Le président du conseil d’administration du Bayern Munich a assuré qu’il ferait partie intégrante de l’effectif bavarois la saison prochaine.

Ces dernières semaines, les rumeurs ont fusé concernant un transfert de Lucas Hernandez. Un an après son arrivée en Bavière, le champion du monde tricolore prendrait en considération un départ du Bayern Munich, ne se sentant pas à son aise au sein de l’équipe et de la ville bavaroise. Son nom a été lié au PSG, mais le10sport.com vous révélait en exclusivité le 23 juin que le principal intéressé n’était plus très emballé par l’idée de rejoindre le champion de France après avoir eu une conversation avec Didier Deschamps. Hasan Salihamidžić voyait en ce début de mois de juillet l’avenir d’Hernandez s’inscrire au Bayern. « Je suis sûr que Lucas développera pleinement et apportera ses qualités et deviendra précieux pour l'équipe » . Pour Karl-Heinz Rummenigge, même son de cloche que le directeur sportif bavarois.

« Un transfert n'est pas prévu »