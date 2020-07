Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un message clair pour Lucas Hernandez !

Publié le 1 juillet 2020 à 17h15 par A.M.

En quête de renforts défensifs, le PSG s'intéresserait sérieusement à la situation de Lucas Henrandez qui sort d'une première saison poussive au Bayern Munich. Mais Hasan Salihamidzic ne l'entend pas de cette oreille.

Avec les départs de Thiago Silva et de Tanguy Kouassi, Leonardo souhaite recruter un nouveau défenseur central d'envergure. Pour le moment, Marquinhos, Presnel Kimpembe, Abdou Diallo et Thilo Kehrer, qui pourrait être amené à évoluer au poste de latéral droit, sont les quatre axiaux à disposition de Thomas Tuchel. Et afin de densifier ce secteur de jeu, le nom de Lucas Hernandez a plusieurs fois été associé au PSG ces derniers jours. Recruté pour 80M€ il y a un an, le Champion du monde français sort d'une première saison poussive en Allemagne et Leonardo veut en profiter pour le relancer. Mais Hasan Salihamidzic ne compte pas lâcher si facilement Lucas Hernandez.

Salihamidzic ne veut pas lâcher Hernandez