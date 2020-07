Foot - Mercato

Mercato : Retour à la case départ pour Edinson Cavani ?

Publié le 4 juillet 2020 à 14h30 par Thomas Bourseau

De par son salaire conséquent, Edinson Cavani ne disposerait pas d’un grand nombre de pistes potentielles pour son prochain challenge alors que son contrat avec le PSG a pris fin le 30 juin dernier. Le Napoli pourrait bien lui sauver la mise.

En sept saisons passées au PSG, Edinson Cavani est parvenu à conquérir le coeur des supporters grâce à sa grinta, son amour du maillot et ses performances sur le terrain. En effet, au cours de son aventure parisienne entamée en 2013, Edinson Cavani est devenu le meilleur buteur de l’histoire du club parisien en inscrivant 200 buts. Néanmoins, à cause de sa situation contractuelle avec le PSG, son bail ayant expiré le 30 juin dernier, Cavani a fait le choix de ne pas prolonger pour deux mois afin de terminer la saison avec Paris en ces temps sanitaires inédits. Une sortie peu soignée qui aurait fait grincer des dents en interne, que ce soit dans le vestiaire et au sein de la direction. Paris United révélait fin juin que la décision d’ El Matador avait laissé un goût amer du côté du président Nasser Al-Khelaïfi. En outre, Mauro Icardi a assuré au Parisien , regretter le départ si soudain d’Edinson Cavani, qui n’a pas voulu compromettre son futur et dernier gros contrat européen. « S’il va me manquer ? Evidemment. Avec Edi, on a une bonne relation sur le terrain et en dehors. C’est un grand monsieur. C’est le type de personne qui manque toujours ». À présent qu’il ne fait officiellement plus parti de l’effectif du PSG, quel avenir pour Cavani ?

L’utopie romaine ?

Ces derniers jours, la presse a évoqué la possibilité qu’Edinson Cavani puisse évoluer à l’AS Roma la saison prochaine. Le journaliste de Sport 890 Sebas Giovanelli assurait que l’Uruguayen devrait signer en faveur du club romain mardi ou mercredi prochain. Ce samedi, Olé a confirmé la tendance. Mais cette affaire est-est réellement possible ? Ancien journaliste de RMC Sport et correspondant à Rome, Thierry Cros ne croit pas à une telle opération. Selon lui, les émoluments d’Edinson Cavani n’entrent tout simplement pas dans la masse salariale des Giallorossi . Le joueur le mieux payé se nomme Edin Dzeko qui émarge à un salaire annuel de 5M€ alors que Cavani attendrait 12M€ pour donner son aval. La Roma se retrouve, en partie à cause du Covid-19, dans une situation économique peu florissante, compromettant l’arrivée de Cavani. De son côté, la Gazzetta dello Sport affirme que l’Inter serait toujours une possibilité, mais que l’entraîneur Antonio Conte privilégierait l’option Dzeko à Cavani. Néanmoins, tout ne serait pas totalement perdu pour Cavani qui pourrait quand même retrouver la Serie A.

Le Napoli en sauveur ?

Le 16 juin dernier, le10sport.com vous révélait en exclusivité que le Napoli avait toujours des vues sur Edinson Cavani qui dispose d’ailleurs d’une très belle cote de popularité auprès des supporters napolitains. Le clan Cavani avait été approché à la mi-juin par les dirigeants de Naples dans l’optique de trouver un accord afin de le faire revenir. D’un point de vue financier, le club présidé par Aurelio de Laurentiis dispose des ressources nécessaires pour mener à bien une telle opération et donc offrir le contrat demandé par le principal intéressé. Affaire à suivre.