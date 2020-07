Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet indésirable qui pourrait bien contrarier Leonardo…

Publié le 4 juillet 2020 à 12h45 par T.M.

Alors que Julian Draxler n’a pas forcément les faveurs de Thomas Tuchel, son départ du PSG ne serait pas forcément une affaire si facile. Explications.

Cet été, le PSG a vu ou verra plusieurs de ses joueurs partir librement. Sur cette liste, on retrouve ainsi les noms d’Edinson Cavani, Thomas Meunier, Thiago Silva, Tanguy Kouassi ou encore Adil Aouchiche. Un coup dur pour le club de la capitale, qui voit là plusieurs millions d’euros s’envoler avec ces départs pour 0€. De quoi forcément faire réfléchir Leonardo et la direction parisienne concernant la marche à suivre avec les joueurs qui arrivent en fin de contrat et la priorité donnée à certaines prolongations. Alors que le dossier Kylian Mbappé figure bien évidemment en haut de la liste, pour d’autres éléments de Thomas Tuchel, cela est un peu plus délicat. Cela est notamment le cas avec Julian Draxler, qui n’a plus qu’un an de contrat.

Draxler est bien à Paris !