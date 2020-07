Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette nouvelle sortie sur le dossier Guendouzi !

Publié le 4 juillet 2020 à 12h15 par Th.B.

Dans les petits papiers du PSG notamment, Matteo Guendouzi pourrait être amené à parler avec la direction d’Arsenal comme son entraîneur Mikel Arteta l’a laissé entendre.

Ancien joueur du centre de formation, Matteo Guendouzi a quitté le PSG très tôt pour parfaire sa formation au FC Lorient avant de s’envoler pour Arsenal. Suite l’arrivée de Mikel Arteta en fin décembre, l’entraîneur espagnol a connu quelques points de désagréments avec le jeune milieu de terrain de 21 ans. Depuis l’incident face à Brighton au cours duquel il avait effectué une légère strangulation sur Neal Maupay, Matteo Guendouzi n’a plus figuré dans le groupe des Gunners et a manqué les trois dernières sorties d’Arsenal. De quoi lancer les rumeurs de départ. Le10sport.com vous révélait récemment un intérêt du FC Barcelone et du Real Madrid alors que Téléfoot assurait de son côté que son profil plairait au PSG. Sa vente serait d’ailleurs une possibilité pour Arsenal cet été, qui souhaiterait renflouer ses caisses. Dans le cadre du déplacement à Wolverhampton ce samedi à 18h30, Mikel Arteta a envoyé un message clair à Matteo Guendouzi.

« Les discussions doivent être ouvertes »